Herních automatů v Česku loni ubylo zhruba desetkrát víc než v roce 2022

Počet herních automatů v Česku loni klesl o necelých 5 tisíc. To je zhruba desetkrát víc než v roce 2022. Vyplývá to z dat ministerstva financí. V Česku tak nyní zbývá zhruba 24 tisíc registrovaných herních automatů. Resort také vede rejstřík vyloučených osob, které nesmí sázet a vstoupit do herny nebo kasina. V Česku je na něm zapsáno zhruba 200 tisíc lidí. Obce si mohou zvolit, zda a jakou formou chtějí regulovat hazardní prostředí na svém území. Zrušena byla jejich povinnost odesílat ministerstvu znění závazných vyhlášek, kterými provoz hazardu omezují. Od nového roku se také změnilo přerozdělování peněz vybraných na dani za hazard. Stát od letošního ledna dostane 55 procent výnosů namísto dosavadních 35. Úprava vychází z vládního konsolidačního balíčku.