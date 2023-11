Hilton potvrdil zájem o Alžbětiny lázně v Karlových Varech. Město začne jednat o podmínkách

Zástupci hotelového řetězce Hilton ve středu na zastupitelstvu Karlových Varů potvrdili svůj zájem provozovat Alžbětiny lázně. Poslední městské lázeňské zařízení v Karlových Varech je dlouhodobě ve ztrátě a potřebuje výrazné investice. Hilton by chtěl v Alžbětiných lázních dobudovat ubytovací zařízení, aby mohly sloužit jako plnohodnotný lázeňský hotel. Nezávislý konzultant hotelových řetězců Tomáš Longa, který ve středu na zastupitelstvu záměr představil, uvedl, že nejvyužívanější formou Hiltonu je, že sežene národního nebo nadnárodního investora, který zaplatí investice do budovy a Hilton hotel následně provozuje. „Karlovy Vary mají velký potenciál. Hilton by chtěl využít i horkého pramene, který Alžbětiny lázně využívají. A lázeňské služby by měly i nadále zůstat. Za jakých podmínek, ale bude záležet na dalších jednáních,“ řekl Longa. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) město na investice nebude mít peníze. Zájem Hiltonu podle ní ukazuje, že je město atraktivní. „To je pro mě ta hlavní zpráva a musíme začít jednat,“ dodala primátorka.