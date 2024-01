Historické vlaky budou letos na Zubačce jezdit nezvykle i v zimě

Historickým vlakem na železniční trati z Tanvaldu do Harrachova na Jablonecku se budou moci zájemci letos nezvykle svézt i v zimě. V předchozích letech to bylo možné až od června. První takzvaná nostalgická jízda na Zubačce bude příští sobotu a během roku pak v dalších 48 termínech, loni jich bylo osm. Výrazné rozšíření provozu umožní podpora Libereckého kraje, řekl ČTK Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, která Zubačku provozuje. "A reagujeme i na to, že dlouhodobě jsme měli velkou poptávku od lidí, že by se rádi takto Zubačkou svezli i v zimě, když jsou na horách, kdy třeba tolik nepřeje počasí lyžování. Takže v letošním roce to je novinka," řekl Prokeš. Zájem o jízdy zvláštními vlaky na Zubačce roste, loni se jimi svezlo přes 16 tisíc cestujících. Kvůli špatnému technickému stavu železniční trati ale po ní nemohou od letošního roku jezdit vlaky tažené ozubnicovou lokomotivou. Místo nich tak podle Prokeše použijí historické motoráčky přezdívané Orchestrion a Singrovka. "Jeden je z 60. letech minulého století a druhý ze 70. let," uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti.