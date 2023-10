Historie Zlína je spojená s Baťou. V jeho pracovně, která je zároveň výtahem, můžete mít i svatbu

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Zlín je rodným městem Petra Vavroušky, který pracoval jako zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku, Polsku a na Slovensku, a bude naším průvodcem.

"V této budově všechno začalo. Byla to hlavní kancelář Tomáše Bati a jeho zaměstnanců. Budova byla postavená ve 30. letech 20. století. A už tehdy měla klimatizaci. Když do ní vstoupíte, můžete si prohlédnout její model. V době, kdy byla postavená, to byla první výšková budova v Evropě. Za 160 dní ji postavilo pouhých 40 stavitelů. Dnes se nám to zdá nemožné, ale podařilo se, a my jsme na to hrdí. Všem, kteří nám dnes říkají, že není možné postavit domy tak rychle, ukazujeme tento model a říkáme - je to možné."

Baťův mrakodrap byl se svou výškou 77,5 m druhou nejvyšší budovou v Evropě | Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Svoji pracovnu, postavenou jako výtah, Baťa nikdy nevyužil

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Další zajímavostí je výtah. Je to vlastně malá místnost s okny. Stůl s telefony a několik nočních stolků. Překvapivě je tu i umyvadlo. Nic nevypovídá o skutečném účelu tohoto místa.

"Je to výtah a kancelář zároveň. Dalo by se říct, že je to světová rarita, se kterou přišel Báťa. Chtěl mít své zaměstnance pod kontrolou, a přitom nechtěl neustále chodit po schodech nahoru a dolů. Vymyslel tedy výtah, ve kterém se dalo pracovat a který zastavoval v každém patře. Pak stačilo otevřít dveře a člověk mohl hned sledovat pracovní proces. Mapa, která dodnes visí na zdi, je originál, zavěšený speciálně pro něj. Jsou na ní jeho poznámky. Je vidět, že plánoval otevřít nové pobočky v dalších zemích světa.

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Tomáš Baťa však tuto kancelář nikdy nepoužíval, protože když byla hotová, tragicky zahynul při leteckém neštěstí. Jeho bratr Jan Antonín v ní také nikdy nepracoval, protože odešel do emigrace do Ameriky. Výtah je tu však dodnes a je velmi atraktivním místem pro mladé lidi, kteří v něm uzavírají manželství."

Petr Vavrouška je navíc v tomto ohledu průkopníkem, protože se v roce 2012 stal se svou ženou prvním párem, který se vzal ve výtahové kanceláři.

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Boty tu jezdily lanovkou

Území bývalé továrny se dále proměňuje.

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

"Pro nás obyvatele je jednou z nejdůležitějších budov hlavní pošta, která se nachází v jednom z objektů. Zajímavé jsou také dvě budovy - 14 a 15, protože každá budova patřící k bývalé továrně Bati má své číslo popisné. Sem chodí obyvatelé města do knihovny, je zde galerie, různé kavárny a obchody. Konají se tu koncerty a další akce. Pokud tedy chcete vidět, jak se dá spojit minulost s budoucností, pak byste toto místo měli rozhodně navštívit. Další věcí, která vypovídá o historii těchto staveb, je neobvyklý prvek, s nímž jsou spojeny. Jedná se o jakousi lanovou dráhu. Používala se k přepravě obuvi z jedné budovy do druhé. V jedné budově se vyráběla jedna část obuvi, v druhé druhá, a aby se nemusely všechny tahat ručně, bylo vymyšleno přepravovat je na takové lanové dráze. Nyní se zachovala jako připomínka historie tohoto místa".

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Vydejme se z areálu bývalé továrny na prohlídku okolí. Nejvyšší budovou ve městě je Hotel Zlín, který byl postavená ještě za Tomáše Bati.

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

"Nejdřív se jmenoval Veřejný dům, pak se dlouhá léta jmenoval Hotel Moskva, v podstatě až donedávna. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu ho město přejmenovalo na Hotel Zlín, protože jsme nechtěli, aby nejdůležitější hotel ve městě nesl název Moskva. Zajímavá je i budova, která stojí vlevo od tohoto hotelu. Je to Obchodní dům, který byl postaven rovněž za Bati. Baťa chtěl, aby lidé, kteří pracovali v jeho továrně, odváděli vydělané peníze do systému. To znamená, že je utráceli v obchodech, které mu také patřily, a tak fungoval jeho ekonomický systém."

Pro Zlín jsou typické "Baťovy domky"

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

Zlín se liší od jiných měst v České republice, kde je vždy hlavní náměstí s kostelem a podobně. Tady jsme obklopeni funkcionalistickými domy, což není překvapivé, protože město vyrostlo ve 20. a 30. letech minulého století. Je tu spousta malých cihlových domků roztroušených po celém městě, jako kolonie v různých čtvrtích.

Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

"Tyto domy, kterým říkáme "Baťovy domy", byly postavené ve 30. letech 20. století. Často se říká, že Zlín je "zelené město". Když si Baťa vybíral místo pro stavbu své továrny, vybral si právě tato místa, protože zde byly velmi levné pozemky. Nejdříve plánoval stavět v Uherském Hradišti, ale to pro něj bylo dražší, tak si vybral Zlín. Než sem Baťova rodina přišla, nic tu nebylo," uzavírá povídání o Zlíně Petr Vavrouška.