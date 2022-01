HK: Pomoc podnikatelům loni činila 106,2 miliardy, asi čtvrtinu schodku rozpočtu

Pomoc vlády podnikatelům v souvislosti s pandemií koronaviru za loňský rok podle Hospodářské komory činila 106,2 miliardy korun. Státní rozpočet přitom skončil ve schodku 419,7 miliardy korun. Poskytnutá podpora je podle HK navíc ve skutečnosti ještě nižší, neboť 37,2 miliardy korun tvoří odklady a úpravy záloh daní, které podnikatelé státu "vrátí". Podobné je to u příspěvků z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, jejichž část podnikatelé zaplatí na pojistných odvodech. Stát od počátku pandemie do konce uplynulého roku živnostníkům a firmám vyplatil pomoc 216,3 miliardy korun. Po odečtení vratné podpory podnikatelé z veřejných rozpočtů získali 144,3 miliardy korun. Vyplývá to z lednové analýzy HK, kterou má ČTK k dispozici. Výdaje z veřejných rozpočtů na přímá opatření a do zdravotnictví a sociálních služeb kvůli pandemii podle dat ministerstva financí k plnění státního rozpočtu činily od ledna do prosince loňského roku 116,3 miliardy korun. Daňová opatření si za stejné období vyžádala 150,9 miliardy Kč. Stát za covidová opatření od března 2020 do prosince uplynulého roku vydal 321,2 miliardy a dalších 224,6 miliardy korun za daňová opatření.