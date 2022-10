HK: Zavedení daně z neočekávaných zisků zvýší nejistotu firem, mohou zdražit

Zavedení daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) zhorší předvídatelnost daňového systému v Česku a firmy na to mohou reagovat přirážkou ve svých cenách. Dnes to v tiskové zprávě uvedla Hospodářská komora ČR. Komora proto žádá vládu, aby tuto daň vůbec nezaváděla, resp. alespoň snížila sazbu z plánovaných 60 procent na 30 procent. Výnosy z windfall tax, která by měla postihnout firmy z energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv, by podle ministerstva financí měly sloužit k pokrytí nákladů na zastropování cen energií. "Daň z neočekávaných zisků zhorší z pohledu firem předvídatelnost daňového systému, protože může být neočekávaně uvalena na jakýkoli sektor pokaždé, když kterákoli vláda bude potřebovat dodatečný rozpočtový zdroj," uvedla komora. Podle ní se tím zvyšuje nejistota firem při plánování investic, které mají delší návratnost než je čtyřletý politický cyklus. Komora vyjádřila obavy, že by zavedení daně mohlo v budoucnu odradit zahraniční investory. Hospodářská komora kritizovala i navrženou výši sazby daně, podle ní to může v mezních případech vést u některých firem k odebrání až 79 procent celkového zisku. Komora nesouhlasí ani s definicí neočekávaného zisku, který ministerstvo financí financí stanovilo jako rozdíl mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeným o 20 procent.