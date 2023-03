Hladík: Stát uvolní stovky miliard na energetickou soběstačnost domácností i obcí

Stát uvolní do roku 2030 stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstačnosti domácností i samospráv. Peníze chce prostřednictvím dotačních programů investovat například do zateplení objektů, budování fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel. Novinářům to dnes řekl v Českých Budějovicích na zahájení veletrhu Urbatech ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Samosprávy v současnosti často budují fotovoltaické elektrárny. Díky tomu snižují náklady na hrazení energií. Počet fotovoltaických elektráren zvyšuje například Tábor. Loni ministerstvo životního prostředí poskytlo podporu téměř na 50.000 solárních elektráren na střechách, čtyřikrát víc než v roce 2021. Očekává, že letos by stát mohl podpořit víc než 100.000 takových projektů.