Hladík uvažuje o obnovení dotace na plynový kondenzační kotel

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvažuje o obnovení dotace na pořízení plynového kondenzačního kotle. Jak velká by měla dotace být, se teprve řeší. Dotace by měla ale rozlišovat, zda jde o běžnou domácnost, nebo o domácnost seniorů a příjemců příspěvku na živobytí. Od příštího roku chce pro seniory a nízkopříjmové zavést až stoprocentní dotaci pro výměnu starých uhelných kotlů třetí emisní třídy. Řekl to na CNN Prima News.

Pořízení plynového kondenzačního kotle je podle ministra levnější včetně revize a zapojení než kotel na uhlí. Připomněl, že vláda po vypuknutí války na Ukrajině vyškrtla z podpory plynové zdroje. "Velmi vážně uvažuji o tom, že tu drobnou podporu zpátky navrátím," řekl Hladík. Ministerstvo také navrhuje od 1. ledna 2025 zakázat prodej kotlů na uhlí. Bývalý ministr Richard Brabec (ANO) k tomu poznamenal, že nejmodernější kotle na uhlí mají srovnatelné emise jako uhlí na dřevo.