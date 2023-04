Hladík: V Modernizačním fondu bude do roku 2030 až 500 miliard

Modernizační fond, kterým ministerstvo životního prostředí financuje z výnosů z emisních povolenek rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku, se rozšíří o nové formy podpory. Stát v něm bude mít k dispozici pro období do roku 2030 až 500 miliard Kč, což je proti původním plánům více než trojnásobek. Na tiskové konferenci to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dosud stát z fondu poskytl dotace za 35 miliard Kč, zejména na výstavbu fotovoltaických elektráren. Rozšíření fondu souvisí s reformou systému EU pro obchodování s emisemi, který by se měl vztahovat i na vytápění či silniční a námořní dopravu. Unie chce zároveň zrychlit tempo, jakým firmy z různých odvětví budou muset snižovat škodlivé emise. Po revizi by měl být rozpočet fondu více než trojnásobek toho, což se původně předpokládalo. "Všechny tyto změny se do stávající podoby Modernizačního fondu samozřejmě promítnou. Aktualizovaný programový dokument bychom chtěli vládě předložit ve druhém čtvrtletí letošního roku a počítáme mimo jiné i s rozšířením počtu stávajících deseti programů,“ řekl ředitel SFŽP Petr Valdman.