Hladík: Závěrečná dohoda klimatického summitu v Dubaji je průlomová

Dohoda přijatá členskými státy OSN na klimatickém summitu v Dubaji je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) průlomová. Vůbec poprvé se totiž podle něj dostává do závěrečného textu postupný odklon od fosilních paliv. Předchozí konference hovořily o snižování emisí skleníkových plynů, fosilní paliva ale výslovně nezmiňovaly. „Je to další krok k modernizaci díky obnovitelným zdrojům, jádru, ukládání a využívání uhlíku a také podpoře vodíku," uvedl na sociální síti X ministr. "Na 200 zemí se vydalo společnou cestou ke ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti na globální úrovni. Obojí do roku 2030," dodal Hladík. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) varoval před přílišným optimismem, mimo jiné s ohledem na omezené naplňování klimatických cílů dohodnutých před osmi lety v Paříži.