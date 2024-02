Hlavní budova Filozofické fakulty UK se částečně otevřela, poprvé od prosincové střelby

Pro studenty a zaměstnance se v pátek částečně zpřístupnila budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde před Vánoci střelec zabil 14 lidí a dalších několik desítek zranil. Takzvané předotevření fakulty by mělo být neformálním setkáním, které umožní studentům a zaměstnancům poprvé vstoupit do budovy na náměstí Jana Palacha. V pondělí se budova s výjimkou čtvrtého patra otevře pro výuku v letním semestru. Čtvrté patro, které bylo střelbou nejvíce zasaženo bude zřejmě otevřeno nejdříve na přelomu září a října.

Zástupci vedení fakulty chtějí, aby studenti nevstupovali do budovy poprvé od tragédie rovnou na výuku, protože by to pro ně mohlo být psychicky náročné. Součástí páteční návštěvy byli krizoví interventi, kteří měli případná traumata řešit.