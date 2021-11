Hlavní hygienička: Na Vánoce nebude potřeba zavádět plošný lockdown

Ministerstvo zdravotnictví teď kvůli epidemii koronaviru nepočítá s opětovným uzavřením obchodů nebo restaurací - takzvaným lockdownem. Ve čtvrtek to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ní taková opatření vyžadují nouzový stav, který ale na základě predikcí na Vánoce potřeba nebude. Svrčinová to zdůvodnila tím, že kontroly očkování, testů nebo prodělané nemoci jsou silná opatření. Pokud by se epidemie ale stejně zhoršila a vláda by nouzový stav vyhlásila, Svrčinová by navrhla omezit jen některé služby a akce. PCR testy by také podle Svrčinové mohly platit jen jeden den. Případně by jako doklad o takzvané bezinfekčnosit sloužilo jen očkování nebo prodělání covidu-19 v posledním půlroce.