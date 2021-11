HN: Dvaatřicet byznysmenů vyzvalo ke druhé transformaci české ekonomiky

Dvaatřicet známých a úspěšných podnikatelů a manažerů vyzvalo politiky i veřejnost v předvečer výročí 17. listopadu ke změnám, které podle nich nastartují druhou transformaci české ekonomiky. Počet signatářů, mezi kterými jsou majitel skupiny KKCG Karel Komárek, místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar nebo šéfové představenstva ČEZ Daniel Beneš a České spořitelny Tomáš Salomon, odkazuje k počtu let, které letos uplynou od revoluce v listopadu 1989. Píšou to dnešní Hospodářské noviny (HN).

První transformace ekonomiky na začátku 90. let minulého století stála podle byznysmenů na otevření hospodářství, přílivu zahraničního kapitálu, levné pracovní síle, určité infrastruktuře a dobré geopolitické poloze Česka. "To, co nám jako výhoda nyní zbylo, je fakticky už jen ta geopolitická poloha," uvedl Špicar. Jako klíčové signatáři výzvy vytipovali tři priority změn, a to budování české značky, otevření země pro kvalifikované lidi ze zahraničí a udržitelnost budoucí ekonomiky.

Mezi konkrétními kroky, které výzva navrhuje, je participace samospráv na daňovém výnosu z místního podnikání, daňová podpora investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem a státní podpora informovanosti obyvatel o přínosu členství ČR v Evropské unii a NATO. Autoři dokumentu vyzývají také k vytvoření centrální autority pro digitalizaci státu, k podpoře jazykových a integračních programů pro kvalifikované přistěhovalce a k úpravě právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie.