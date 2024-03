HN: Restrukturalizační plán Liberty Ostrava počítá s poklesem výroby o 60 pct

Restrukturalizační plán, který věřitelům předložila hutní firma Liberty Ostrava, počítá s poklesem výroby o 60 procent. Věřitelům firma dluží šest až sedm miliard korun. Dnes to napsaly na svém Hospodářské noviny (HN). Věřitelů, kteří budou mít právo o plánu hlasovat, je podle soudu více než 1300. Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl ČTK, že restrukturalizační plán ještě neviděl, a zatím ho tedy nemůže komentovat.

HN uvedly, že restrukturalizační plán by měl firmě snížit náklady o více než 200 milionů eur (přes pět miliard korun) při produkci 80.000 tun oceli měsíčně, které by měla huť dosáhnout za tři měsíce. "To je oproti dřívějšku, kdy jela naplno a měla objem 200.000 tun, pokles o 60 procent. Splacení pohledávek Liberty Ostrava předpokládá do března 2026," napsal list. Za období od dubna 2023 do konce letošního ledna podle něj uvádí huť celkovou ztrátu 2,2 miliardy korun.