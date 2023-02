Hnutí ANO i SPD pokládají nižší valorizaci důchodů za nepřijatelnou

Nižší růst důchodů, než aktuálně stanovuje zákon, pokládá opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) za nepřijatelný. SPD bude usilovat o to, aby se valorizace nesnížila, řekl dnes ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Také opoziční ANO odmítá změnu zákona, jež by umožnila nižší valorizaci, řekla šéfka klubu Alena Schillerová.

Vláda ve středu oznámila, že starobní penze by od června kvůli inflaci mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. To by letos znamenalo růst výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění o 34,4 miliardy korun. Podle úpravy, na které se dohodla koalice, vyjde valorizace letos na 15 miliard korun. Schillerová také hovořila o tom, že vláda bude věc schvalovat v pondělí na mimořádném zasedání.