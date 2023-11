Hnutí ANO napadlo u Ústavního soudu novelu o předčasných důchodech

Hnutí ANO podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Vadí mu, že novela změnila podmínky pro odchod do předčasného důchodu s téměř okamžitou platností. "Ten základní důvod je to, že se bez jakéhokoliv přechodného období zavádí nové podmínky pro předčasné důchody. Když tento návrh schválila vláda, tak to přechodné období 13 měsíců tam bylo. Bylo tam období, kdy se mohli občané rozhodnout, že odejdou v tom limitu pěti let před nárokem na řádný důchod do předčasného důchodu," uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, která v doprovodu právního zástupce návrh v Brně podávala. ANO kritizuje i způsob prosazení předpisu. Koalice podle hnutí porušila demokratické principy a jednací řád Sněmovny, když stanovila pevný čas hlasování. V rozpravě se tak nedostalo na všechny přihlášené poslance.

Zákon upravující valorizace penzí a předčasné odchody do důchodu podle premiéra Petra Fialy z ODS napravuje nespravedlnosti v důchodovém systému a napomáhá ozdravení veřejných financí. K postupu vlády měl při prosazení nových pravidel už dřív výhrady i prezident Petr Pavel - přesto ho podepsal.