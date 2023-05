Hnutí ANO podalo ústavní stížnost kvůli snížení červnové valorizace důchodů

Opoziční hnutí ANO v pátek podalo k Ústavnímu soudu (ÚS) návrh na zrušení části vládní novely o zkrácení červnové valorizace penzí. Do podatelny soudu ji přinesl právní zástupce hnutí, advokát David Rašovský. ČTK to řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Představitelé opozičního subjektu jsou přesvědčeni o zpětné platnosti zákona, nelíbil se jim také způsob jeho parlamentního schvalování zkráceně ve stavu legislativní nouze. Vládní kabinet postup zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod. Průměrná měsíční penze podle novely vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by tomu bylo podle běžných zákonných pravidel. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování nebo okrádání důchodců, kteří jen letos přijdou v průměru zhruba o 7000 korun.