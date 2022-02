Hnutí Duha: Návrh plánu transformace uhelných regionů nezajistí splnění vládního slibu

Návrh Plánu spravedlivé územní transformace téměř neodráží závazek současné vlády vytvořit podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033. Uhelné kraje tak nemají jistotu, jak se transformace na jejich území uskuteční. V tiskové zprávě do uvedli zástupci ekologické organizace Hnutí Duha. Podle ekologů je nutné stanovit jasný cíl. Zástupci Hnutí Duha uvedli, že ministerstvo pro místní rozvoj předloží v úterý aktuální plán k projednání Transformační platformě. Tu tvoří zástupci ministerstev, neziskových organizací, podniků, ale i samospráv a krajů, kde se má spravedlivá transformace uskutečnit. Cílem plánu je zajistit úspěšnou přeměnu uhelných regionů v období útlumu využívání uhlí. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj budou na jeho základě čerpat 41 miliard korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Ekologové však uvedli, že nynější plán sice odkazuje na závazek vlády mířit k odklonu od uhlí do roku 2033, neuvádí to však jako jasný cíl s konkrétními kroky. Kritizují také, že dokument předpokládá těžbu na Mostecku a Sokolovsku i po tomto datu.