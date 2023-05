Hokejisté podlehli na úvod Českých her Finsku 2:3 v prodloužení

Čeští hokejisté podlehli v úvodu Českých her v Brně Finsku 2:3 a v sedmém utkání ve finální přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere utrpěli první porážku. V tabulce Euro Hockey Tour svěřenci finského kouče Kariho Jalonena klesli ze druhého na třetí místo o skóre ze svého soupeře. "Především jsme všichni takový zápas potřebovali. Byla to úplně jiná úroveň, tempo, rychlost a důraz, než když jsme hráli proti Rakousku. Ale udělali jsme v něm dobrý progres. Druhá třetina byla solidní, první horší, ve třetí jsme hráli opravdu dobře. A poslední dvě minuty: V takových situacích musíme hrát chytřeji. To musíme od hráčů vyžadovat," řekl po utkání novinářům Kari Jalonen. V sobotu se Češi utkají od 16:00 s vedoucím Švédskem.