Hokejisté zakončili turnaj Karjala třetí výhrou, Švýcarsko porazili 1:0

Čeští hokejisté porazili na turnaji Karjala v Tampere 1:0 Švýcarsko a při premiéře trenéra Radima Rulíka ovládli akci Euro Hockey Tour bez ztráty bodu. Vítěznou branku vstřelil v přesilové hře Radan Lenc, premiérové čisté konto udržel při svém druhém startu v národním týmu brankář Dominik Pavlát. Švýcaři na turnaji prohráli všechny zápasy a skončili poslední. "Chtěli jsme do zápasu nastoupit s nastavením, že to po dvou výhrách nejdeme jen odehrát. Abychom šli vyhrát i třetí zápas. A myslím si, že to se nám i díky skvěle chytajícímu brankáři podařilo," řekl Rulík novinářům.