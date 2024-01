Hokejistky do 18 let postoupily poprvé do finále MS

České hokejistky do 18 let postoupily poprvé do finále mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského nečekaně porazily v semifinále v Zugu 4:2 favorizovanou Kanadu a v nedělním zápase o zlato se střetnou s vítězem duelu USA - Finsko.

Mladé Češky oplatily Kanadě nedělní prohru 1:8 ze základní skupiny a zdolaly ji poprvé v historii. České hokejistky se už nyní postaraly o nejlepší výsledek na MS, maximem jejich předchůdkyň byly bronzy z let 2008 a 2014.