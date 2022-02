Hokejistky prohrály s Japonskem po nájezdech, ve čtvrtfinále narazí na USA

České hokejistky podlehly na olympijských hrách v Pekingu Japonsku 2:3 po samostatných nájezdech a v základní skupině B skončily druhé. V českém táboře zavládlo po prohře v nájezdech velké zklamání. Brankářka Klára Peslarová jen těžko hledala slova a přiznala, že naděje na postup do semifinále jsou malé. "Zbytečné fauly, které nám vzaly síly, a neproměněné přesilovky rozhodly zápas. O to víc samozřejmě mrzí předchozí prohra s Dánskem, tam jsme měly mít jisté body. Bohužel se trápíme v koncovce a neděláme to, co dělat máme," řekla Peslarová novinářům. Ve čtvrtfinále se svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny utkají s obhájkyněmi zlata z Pchjongčchangu Spojenými státy americkými. „Nezbývá než překvapit Ameriku, to by měl být náš cíl, než polemizovat co by kdyby. A taky si trochu odpočinout," řekla kapitánka Alena Mills.