Hokejová dvacítka ve čtvrtfinále MS nečekaně vyřadila tým USA

Čeští hokejisté senzačně porazili ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa v Edmontonu 4:2 vysoce favorizovaný tým Spojených států amerických a postoupili do semifinále. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře nad obhájci zlata, kteří v Kanadě dosud neprohráli, podílel útočník Jiří Kulich. Spolehlivý výkon podal brankář Tomáš Suchánek, který si připsal 28 zákroků.

Český tým porazil na šampionátu hráčů do dvaceti let Američany poprvé od roku 2011 a do semifinále postoupil po čtyřech letech. Na medaili čekají Češi od roku 2005. Dalšími soupeři svěřenců trenéra Radima Rulíka bude v pátek domácí Kanada.