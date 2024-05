Hokejová reprezentace povolá z Bostonu útočníky Pastrňáka se Zachou

Vedení hokejové reprezentace potvrdilo zájem posílit tým na mistrovství světa v Praze o útočníky Davida Pastrňáka a Pavla Zachu z Bostonu. Bruins v noci na sobotu prohráli s Floridou šestý zápas 2. kola play off a sezona NHL pro ně skončila. Oba hráče chtějí kontaktovat generální manažer reprezentace Petr Nedvěd s asistentem Martinem Havlátem, uvedl tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát. "Není to o tom, že bychom měli mít radost z vyřazení Bostonu, protože nikomu samozřejmě nepřejeme, aby z boje o Stanley Cup vypadl. Ale co se týká národního týmu, tak by k dispozici mohli být další dva velmi kvalitní hráči," řekl asistent trenéra Jiří Kalous. Pastrňák, který za týden oslaví osmadvacetiny, patří k nejlepším hokejistům světa. Lídr ofenzivy Bostonu si v základní části tohoto ročníku NHL připsal v 82 zápasech 110 bodů za 47 branek a 63 asistencí. V bodování celé ligy byl pátý, mezi střelci skončil sedmý. Pokud obě opory Bruins projdou obvyklými posezonními procedurami včetně lékařské prohlídky, dorazí Čechům na šampionát během pár dnů tři výrazné posily. Již se k týmu připojil další útočník Martin Nečas, který s Carolinou vypadl v noci na pátek.