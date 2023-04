Hokejové MS 2024 se bude hrát od 10. do 26. května, jeho logem je puk

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 v Česku se v Praze a Ostravě odehraje od 10. do 26. května. Logem turnaje bude puk, sloganem "Srdce do hry", v anglické verzi "Heart of the game". Maskota turnaje představí organizátoři na podzim, kdy bude zároveň zahájen předprodej vstupenek.

Obě haly v Praze i Ostravě hostily rovněž poslední domácí šampionát v roce 2015, který se nakonec zapsal do historie jako turnaj s rekordně nejvyšší návštěvností, když do hlediště zavítalo 741.690 diváků. Jde o dosud platné maximum.

"Jsme moc hrdí, že jsme vlastně na každém kongresu dáváni za vzor fantastické organizace a toho nejlepšího sportovního zážitku, které kdy mistrovství světa poskytlo. Je to pro nás velká výzva a víme, jak bude složité se tomu po všech stránkách vyrovnat," připustil místopředseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Petr Bříza.