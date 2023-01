Horkovod z Opatovic má poruchu, bude topit náhradními zdroji

Kvůli havárii horkovodu byla dnes ráno přerušená dodávka tepla a teplé vody do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Elektrárny Opatovice pracují na odstranění závad. Firma začne vytápět pomocí záložních zdrojů. ČTK to řekla mluvčí firma Hana Počtová. Na hlavních napaječích, které vedou do Hradce Králové a Pardubic, technici časně ráno objevili netěsnosti. Jsou asi na čtyřech místech. "Je snaha vrátit tlak do celé sítě, abychom mohli najet na záložní zdroje. Zákazníci poruchu pocítí hlavně v dodávkách teplé vody," řekla Počtová.

Radiátory jsou podle mluvčí nahřáté, v dodávkách tepla by tak lidé poruchu nejspíš pocítit neměli, dodala Počtová. Elektrárna zajišťuje dodávky tepla pro 63.000 domácností a také stovky institucí jako nemocnice, školy a podniky.