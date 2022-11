Horolezci budou mít symbolický hřbitov na jizerskohorském Poustevníkově kameni

Horolezci budou mít symbolický hřbitov na Poustevníkově kameni v Jizerských horách, slavnostně ho odhalí v neděli dopoledne. Pamětní destičku tam budou mít průkopníci lezení v Jizerských horách a další význační lezci, kteří tam zanechali nějakou stopu. ČTK to dnes řekl Zdeněk Melichar za horolezecký oddíl v Hejnicích.

Poustevníkův kámen horolezci podle něj vybrali po dohodě s Lesy ČR, které mají ve správě tuto část Jizerských hor. Důvodů pro vytvoření symbolického hřbitova na tomto místě bylo podle Melichara více. "Je to takový symbolický útvar v Jizerkách, je vysvěcený od pana faráře, je tam kříž, je tam krásný rozhled a je to dostupné i pro takovou tu starší generaci kluků, kterým je přes 80 let a chtěli by se tam podívat," řekl Melichar.

V Jizerských horách už jeden památník horolezců je. Jde o žulovou mohylu v Bedřichově, která připomíná tragický osud československé horolezecké expedice z roku 1970, kdy pod nejvyšší peruánskou horou Huascarán zahynulo všech 15 členů výpravy. Od roku 1971 se jezdí s přídomkem Memoriál Expedice Peru '70 na jejich počest závod běžkařů Jizerská 50. Část členů výpravy stála u zrodu tohoto mezinárodního závodu.