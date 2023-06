Horská služba ČR čeká v létě opět vysoký počet úrazů, mj. kvůli elektrokolům

Horská služba ČR očekává v letošní letní sezoně opět vysoký počet úrazů. Jejich množství v posledních pěti letech roste, loni měli záchranáři v létě 2918 zásahů. Na nárůstu počtu úrazů má největší podíl rozvoj horské cyklistiky, řekl dnes novinářům náčelník Horské služby René Mašín. Stále více se to podle něj týká lidí na elektrokolech.

"Velký nárůst úrazů vidíme u elektrocyklistů, s ohledem na to, že to je možná starší generace, která je využívá. Zvýšil se počet cyklistů, starší lidé se vrátili do hor, kolo jim to umožní a snáze se dostanou do horních partií," uvedl Mašín. Vloni záchranáři zasahovali u 1003 úrazů cyklistů, u majitelů elektrokol vzrostl meziročně počet o třetinu. Evidují také 177 zraněných koloběžkařů.

Podle Mašína lidé tráví víkendy a dovolené na horách stále častěji a zvyšuje se návštěvnost. V areálech vznikají adrenalinové atrakce, což se odráží i na počtu úrazů. Někdy se vlivem náhody zraní i opatrní turisté. Horská služba ČR zaměstnává 120 záchranářů.