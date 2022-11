Horská střediska plánují letošní zimní sezonu bez omezení, služby zdraží

Lyžaři si v letošní turistické sezoně v největších střediscích připlatí za skipasy v průměru o deset až 15 procent. Sezona bude na českých horách bez omezení, i přes současnou energetickou krizi skiareály plánují nabízet služby v co největším rozsahu. Do úsporných technologií a modernizace služeb investovaly celkem přes 700 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek ČR. V letní sezoně klesl počet návštěvníků v tuzemských horských střediscích meziročně o 15 procent.

K největším investicím lyžařských středisek patří budování akumulačních nádrží na vodu, které chtějí využívat zejména k zasněžování a případně v létě k hašení požárů nebo jako zdroj užitkové vody. Areály dále investovaly do digitalizace svých systémů, především pak při on-line prodeji skipasů, rezervaci vybavení v půjčovnách nebo rozšiřování samoobslužných pokladen. Další peníze využijí například na nákup roleb nebo na technologii SNOWsat, která prostřednictvím satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik kde leží sněhu. Novinkou bude například nová sjezdovka na Klínovci - s 3,4 kilometry nejdelší v Česku.