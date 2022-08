Hospodářská komora: Podnikatelská svoboda se za pět let v ČR snížila

Úroveň podnikatelské svobody za posledních pět let v ČR klesla. Hlavním důvodem je to, že stát na podnikatele uvaluje nové povinnosti, které s podnikáním nesouvisí.Vyplývá to analýzy Hospodářské komory na základě dat živnostníků a firem, které komora zastřešuje. "Stát zaměstnavatelům ukládá plnění povinností, kterými ze zaměstnavatelů vytváří sociální pojišťovny, protože podnikatelé musí poskytovat zaměstnancům určitá plnění. Příkladem je poskytování náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci, i přestože nemocenské pojištění za zaměstnance si účtuje stát, a sami zaměstnanci pojistné neplatí, platí ho jen zaměstnavatelé. Velkým problémem je třeba i to, že zaměstnavatelům byla uložena povinnost provádět exekuce srážkami z mezd,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Počet nových povinností ukládaných podnikatelům se přitom má podle analýz analytiků a legislativců komory nadále zvyšovat.