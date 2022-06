Hospodářská komora: Více podniků kvůli vysoké inflaci letos utlumí investice

Výrazný růst cen, způsobený mimo jiné rostoucími cenami energií i nedostatečnou dostupností některých materiálů a vstupních surovin nezbytných pro výrobu, bude mít za následek, že více podniků letos utlumí své investice. ČTK to řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. "Podle našich dat roste počet firem, které se rozhodly, že letos utlumí své investice, nebo nebudou investovat peníze do zefektivnění nebo rozšíření výroby, do budov ani zařízení. Pokud podniky neinvestují do technologických inovací, strojů a zařízení, výzkumu a vývoje, ztrácejí svou konkurenceschopnost například vůči západním podnikům," upozornil Diro. Komora vyzvala vládu, aby stát k těmto útratám firmy více podněcoval. Řešením je, aby stát daňově zvýhodnil pořízení investic zařazených do takzvané třetí odpisové skupiny.