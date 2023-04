Hotely v Česku byly v březnu zaplněné z 57 procent, méně než v roce 2019

Hotely v Česku byly v březnu, kdy měla část dětí jarní prázdniny, obsazené z 57 procent. Byl to asi o 15 procentních bodů lepší výsledek než loni. Oproti předcovidovému roku 2019 to ale byl pokles o 12 procentních bodů. Ukazují to data společnosti Smith Travel Research, která poskytuje data o hotelovém průmyslu. Průměrná cena za pokoj v Česku podle ní letos v březnu meziročně vzrostla o 14 procent na asi 84 eur (přibližně 1969 korun), v roce 2019 činila asi 73 eur (zhruba 1713 korun). Co se týče měst, ze sledovaných metropolí byly pokoje nejvíce zaplněné ve Varšavě, Berlíně a Vídni. Hotely v Praze byly podle zprávy letos v březnu plné z přibližně 59 procent. Loni se obsazenost pohybovala na asi 42 procentech a v roce 2019 na zhruba 73 procentech.