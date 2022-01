Hrabalova chata se 5. února na výročí spisovatelova úmrtí otevře lidem

Chatu Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku, kterou na konci loňského roku koupil Středočeský kraj, může 5. února mimořádně navštívit veřejnost. Objekt, kde spisovatel žil a tvořil, bude lidem zpřístupněn u příležitosti výročí pětadvaceti let od jeho smrti, které uplyne 3. února. ČTK to sdělil Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, které se zde má za kraj podílet na přípravě expozice o spisovateli. "Lidé budou možná zklamaní, jak to tam nyní vypadá, ale skutečně je to ve stavu, v jakém to opustili původní majitelé, navíc k reálnému předání došlo teprve před několika dny," řekl dnes Vinduška. Objekt podle něj od Hrabalovy smrti chátral a předchozí majitelé dělali jen minimální údržbu. Úpravy, které mají chatu co nejvíce navrátit podobě, v jaké byla, když v ní Hrabal pobýval, plánuje kraj až na příští rok.