Hrad Kámen čeká stěhování exponátů kvůli rekonstrukci, naposled otevře 27. srpna

Pracovníci Muzea Vysočiny v Pelhřimově připravují stěhování sbírkových předmětů z hradu Kámen. Kvůli chystané rekonstrukci se hrad pro veřejnost naposledy otevře poslední srpnový víkend. Následné vyklízení potrvá asi tři měsíce. Radní kraje na to dnes muzeu schválili příspěvek 897.000 korun, řekl novinářům hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO). Opravy hradu by měly skončit v roce 2026. Přístupný by měl zůstat jen park u hradu a tamní kaple Panny Marie Bolestné.

Speciální přepravu budou potřebovat vystavené motocykly. "Část motocyklů zapůjčujeme do Technického muzea v Brně, soukromí majitelé si je ve většině případů odvezou domů. Co se týká našich motocyklů, ty bychom chtěli dočasně vystavit v Pelhřimově jako připomínku, aby se na hrad Kámen po dobu rekonstrukce nezapomnělo," řekl. Do modernizované expozice se opět vrátí historické motocykly. Druhá trasa přiblíží historii místa, bude věnovaná majitelům objektu v 19. a 20. století.