Hrad kvůli úmrtí Alžběty svěsil vlajky na půl žerdi, Zeman lituje její smrti

Na Pražském hradě byly kvůli úmrtí královny Alžběty II. staženy české vlajky na půl žerdi. Zůstanou tak až do doby posledního rozloučení s královnou. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Dodal, že se tak stalo na základě rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana. Prezident v pátek vyjádřil nad úmrtím královny lítost, řekl, že odešel dobrý člověk. Při setkání byla nesmírně příjemná a milá, zavzpomínal na přijetí v Buckinghamském paláci. "Z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana byly na znamení smutku v souvislosti se skonem Jejího Veličenstva Alžběty II. na Pražském hradě staženy státní vlajky České republiky na půl žerdi, a to až do doby posledního rozloučení se zesnulou panovnicí," uvedl Ovčáček. Zeman ve zvukové nahrávce, kterou ČTK poskytl Ovčáček, připomněl, že se s královnou setkal v roce 2017 v Buckinghamském paláci. Přijetí se tehdy zúčastnila i jeho manželka Ivana a dcera Kateřina. "Byla nesmírně příjemná a milá," poznamenal. Řekl, že se bavili o politice. Královně v té době připomněl, kolik premiérů už ve funkci zažila. V té době jich bylo 13, následně ještě do funkce uvedla další dva. "Je mi nesmírně líto, že odešla, protože odešel dobrý člověk," dodal Zeman.