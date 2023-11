Hradečtí archeologové zkoumají dva kmeny, může jít o polotovary tzv. monoxylů

Královéhradečtí archeologové zkoumají dva částečně opracované kmeny, které stavbaři objevili v polovině října na staveništi u Fakultní nemocnice Hradec Králové nedaleko Labe. Archeologové pracují s hypotézou, že by mohlo jít o polotovary tzv. monoxylů, člunů dlabaných z jednoho kusu kmene. Pokud se to potvrdí, půjde o nález evropského významu. ČTK to dnes řekli archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha, ředitel Archeoparku pravěku Všestary a archeolog Radomír Tichý. Každý kmen má délku okolo 11 metrů, dohromady váží asi 25 tun.

Podle Tichého, organizátora námořních expedic Monoxylon v dlabaných člunech, nesou kmeny zřejmě stopy po opracování broušenými kamennými nástroji, které se používaly v neolitu a eneolitu. "Z toho, co nyní víme, by mohlo jít skutečně o pravěký nález z období 5500 až 2000 před naším letopočtem. Pokud se to potvrdí, půjde o nález evropského významu. Nálezy polotovarů monoxylů jsou v Evropě výjimečné," řekl Tichý.

Mezi vědci převažuje názor, že nelezené kmeny jsou duby. Nalezeny byly v těsné blízkosti v hloubce asi dvou metrů pod úrovní terénu ve štěrkopísku, v nánosech dnes již neexistujícího toku řeky.