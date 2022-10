Hranice se Slovenskem: Policie zadržela další migranty a převaděče

Za posledních 24 hodin zadrželi čeští policisté na hranicích se Slovenskem dalších 157 migrantů a čtyři převaděče. Z 30.657 kontrolovaných osob nesplnili podmínky pro vstup do Česka 47 lidí a 84 cizinců policie vrátila na Slovensko. Policie to dnes uvedla na twitteru. Sedmadvacet bývalých česko-slovenských hraničních přechodů policie kontroluje od 29. září kvůli zvýšené migraci, především Syřanů. Kontroly měly původně trvat do dneška, vláda ale schválila jejich prodloužení o dalších 20 dní.

Policisté denně zveřejňují bilanci za uplynulých 24 hodin. Podle dostupných údajů od počátku kontrol prověřili více než 226.000 lidí, odhalili přes 1700 migrantů a zajistili bezmála pět desítek převaděčů. Na Slovensko vrátili na 600 migrantů.

K ostraze státních hranic se Slovenskem od neděle nastoupí i vojáci, kteří posílí společné hlídky policistů a celníků.