Hraniční kontroly mají podle Rakušana na obyvatele minimální vliv

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem nemají na přeshraniční pohyb téměř žádný vliv. Režim navíc zůstává takový, aby české občany, kteří cestují do zahraničí zatěžoval minimálně. Řekl to na v reakci na dotaz ČTK ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Německo i Rakousko opět prodloužili termín, kdy by na hranicích měly kontroly skončit. Německo dokonce až do půlky června.

Kontroly jsou stále reakcí na migrační situaci a státy by měly volit koordinovaný postup, uvedl Rakušan. Kontroly různého druhu nyní probíhají na hranicích s Německem, Rakouskem a Slovenskem. Na česko-slovenských hranicích se jedná o iniciativu české strany. Jedinou sousedící zemí bez kontrol tedy zůstává Polsko.