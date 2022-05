Hřebčín Kladruby prodal od roku 1994 do dánských královských stájí 32 běloušů

Národní hřebčín Kladruby nad Labem prodal od roku 1994 do dánských královských stájí 32 běloušů. Hřebčín je jejich dvorním dodavatelem kočárových starokladrubských koní. Naposledy osobně převzala 5. května dánská královna Margarethe II. v Kodani starokladrubského bělouše Rudolfo Raggiera V-54, který byl prodán vloni. Přísný výběr koní do Dánska se provádí na základě pravidelných návštěv královského podkoního a jeho kolegů. Starokladrubáci jsou všestranní, mají mírnou povahu, hodí se pod sedlo i do spřežení. K prodeji hřebčín nabízí ročně 50 až 70 koní.

Národní hřebčín patří mezi nejstarší velké chovy koní na světě. Původní koňskou oboru nechal císař Rudolf II. povýšit na císařský dvorní hřebčín v roce 1579. Od roku 2002 je chovné stádo starokladrubských běloušů s celým komplexem hřebčína národní kulturní památkou. Od roku 2019 je krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech zapsaná na seznam UNESCO.