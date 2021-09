Hrobka Metternichů v Plasech se dočká oprav, budou stát 18 milionů

Plasy na Plzeňsku začnou příští rok opravovat za 18 milionů korun hrobku šlechtického rodu Metternichů, která je v majetku města. Chtějí ji turisticky propojit s hojně navštěvovaným areálem plaského kláštera. Hotová by měla být do roku 2023, kdy bude Metternichovo výročí, a měla by být atrakcí pro cizince, hlavně Rakušany, řekl ČTK starosta Zdeněk Hanzlíček (ČSSD). "Máme zažádáno o dotaci kolem 13,5 milionu z evropského programu IROP a máme velkou naději na její získání. Doufejme, že příští rok, někdy v polovině roku, začneme," uvedl. Hrobka patří podle starosty mezi velmi významná návštěvní místa ve městě.

Stálou Metternichovskou expozici chystá do roku 2023 v klášteře v Plasích také Národní památkový ústav, a to v budově barokní prelatury, kterou teď opravuje za 150 milionů. Do Plas s 2800 obyvateli jezdí stále více turistů, hlavně do kláštera, centra stavitelství, na Metternichovu hrobku, do muzea litiny, zoo a pivovaru, na golf, přírodní koupaliště a na kola a výlety do přírody.