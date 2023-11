Hudební divadlo Karlín otevře Malou scénu inscenací Močál Story Ivana Mládka

Pražské Hudební divadlo Karlín (HDK) dnes otevře Malou scénu rodinným muzikálem Močál Story Ivana Mládka, ve kterém se objeví řada postav z jeho písniček. V příběhu ve verších o ztracené spolužačce, jejíž zmizení řeší dva popletení policisté, se objeví Jožin z Bažin, Stáňa Poláková, Dáša Nováková, Linda nebo Jenda Benda. Představení bude doprovázet živá kapela vedená Felixem Slováčkem mladším.

V hlavních rolích se v režii Viléma Dubničky objeví Martin Pisařík, Iva Pazderková, Michaela Tomešová nebo Barbora Munzarová. V představení zazní Mládkovy písničky jako Pochod Praha - Prčice, Medvědi nevědí nebo Zobali vrabci zobali, i méně známé jako třeba Vylučování.

"Premiéra pro mě bude novinka. Když to bude dobré, tak budu pyšný, a když to nebude dobré, asi budu říkat, že to napsal někdo jiný," řekl ČTK před časem Mládek, který k představení nakreslil i plakát.