Hudební festival Leoše Janáčka nabídne tři desítky akcí

Tři desítky akcí v šesti městech a obcích Moravskoslezského kraje nabídne Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který 29. května začne v Ostravě. Letošní ročník mapuje nové trendy a uvede mladé talenty klasické hudby. Ve světové premiéře pak zazní na objednávku festivalu nová skladba Ireny Szurmanové. Novinářům to řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek. "Mám obrovskou radost, že se po mnoha a mnoha letech vrací do Ostravy Záhřebská filharmonie, která patří mezi přední evropské orchestry. Koncert bude řídit Tomáš Netopil, což je jistota nesmírné umělecké kvality a jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci až do roku 2025," uvedl Javůrek. K hvězdám festivalu bude patřit také cembalista Jean Rondeau a poprvé se v České republice představí i řada dalších mezinárodně uznávaných umělců. "Hledáme cesty, kterými se klasická hudba v současnosti ubírá. Proto budou letos našimi významnými hosty mimo jiné violoncellista Zlatomir Fung či kytarista Miloš Karadaglić, dirigent Yaroslav Shemet, ale i čeští mladí umělci," uvedl Javůrek.