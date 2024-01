Hygienici: Počet případů infekcí odpovídá obvyklému začátku roku

Počet případů akutních infekcí dýchacích cest odpovídá podle Hygienické služby ČR obvyklému začátku roku, uvedla to na sociální síti X. Po poklesu v době svátků přišel minulý týden očekávaný nárůst. Nemocných v prvním letošním týdnu bylo podle hygieniků 1228 na 100.000 obyvatel, pozitivní test na covid-19 mělo podle dat ministerstva zdravotnictví (MZd) 41 osob na 100.000 obyvatel. V posledním týdnu loňského roku lékaři zaznamenali proti týdnu předchozímu 45procentní pokles počtu případů, v prvním týdnu letošního roku nárůst o 44 procent. Podobný skok se ve statistice objevuje každoročně, souvisí s vánočními prázdninami. Nejvíc evidovaných nemocných je podle zveřejněného grafu od podzimu mezi dětmi do pěti let. S nimi rodiče lékaře nejčastěji navštěvují, aby s nemocným mohli zůstat doma a čerpat ošetřovné. Jen mírně od předchozího týdne vzrostl počet hlášených pozitivních testů na covid-19, v minulém týdnu ho mělo 41 osob na 100.000 obyvatel.