Hygienická služba vznikne v roce 2025, měnit se bude pět až sedm let

Zákon o vytvoření Hygienické služby ČR by měl platit od ledna 2025. Dalších pět až sedm let se bude systém samostatných krajských hygienických stanic, dvou zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu postupně transformovat pod centrální řízení. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Příští rok vznikne také Rada vlády pro veřejné zdraví. O reformě hygienických stanic mluvila od vypuknutí epidemie covidu-19 i předchozí vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Samostatné krajské stanice nebylo možné jednotně řídit a různě přistupovaly i k protiepidemickým opatřením. Nově bude každá z nich krajskou sekcí hygienické služby se samostatným ředitelem, který bude podléhat centrálnímu řediteli. "Pro občany se nic nemění, mění se způsob řízení během krizí," uvedl Pavlovic. Státní zdravotní ústav by se nově měl jmenovat Ústav Alice Masarykové, která byla u založení ústavu v dnešním areálu, na jehož vznik dala peníze americká Rockefellerova nadace.