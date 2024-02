Hypoindex: Hypotéky jsou nejlevnější od roku 2022. Sazba klesla na 5,6 procenta

Průměrná sazba hypoték na počátku února klesla oproti lednu o více než 0,3 procentního bodu a ustálila se na 5,6 procentech. Dosáhla tak nejnižší hodnoty od června 2022. Měsíční splátka úvěru na 3,5 milionu korun při splatnosti 25 let klesla o 761 korun na 21.710 korun. Za poslední rok se průměrné splátky snížily celkem o 1630 korun.

Nejvýrazněji zlevňují podle Hypoindexu hypotéky s desetiletou fixací a to až o 0,6 procentního bodu. Česká národní banka by měla podle expertů pravděpodobně ve snižování úrokových sazeb pokračovat i nadále. Hypoteční banky pan na změny úrokových sazeb reagují s určitým zpožděním, hypotéky by tak měly zlevňovat i v dalších měsících.