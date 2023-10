Hypomonitor: Hypotéky za září meziročně vzostly o 90 procent

Banky a spořitelny poskytly za letošní září hypoteční úvěry v objemu celkově za 13,6 miliard korun. Oproti loňsku to je nárůst o 90 %. Může za to především snižující se úroková sazba. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Proti sprnu však objem hypoték klesl o 3,5 procenta.

Zároveň se jedná o důsledek příznivých reakcí domácností na snižující se inflaci a taktéž na mírně klesající úrokovou sazbu. Ta v září klesla ze srpnových 5,78 na 5,74 procent. Ačkoliv se jedná o nejnižší sazbu od července 2022, stále jde o jednu z nejvyšších za posledních 20 let. Počet poskytnutých hypoték v září dosáhl 3500.