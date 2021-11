Hypotéky budou méně dostupné, centrální banka zpřísnila pravidla pro jejich poskytování

Centrální banka zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Od dubna budou muset žadatelé ze svého zaplatit 20 procent hodnoty nemovitosti, oproti současným deseti. Limit deset procent ceny zůstane pouze pro žadatele do 36 let. Na hypotéku nově dosáhnout navíc pouze ti zájemci, u kterých měsíční splátka nepřekročí 45 procent čistých příjmů, u žadatelů pod 36 let potom polovinu čistých příjmů. Celkový dluh žadatele taky nebude smět překročit osmi a půl násobek čistého ročního příjmů, u zájemců pod 36 let to bude devíti a půl násobek.