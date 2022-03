I v sobotu zažilo pražské centrum pro uprchlíky obrovský nápor

Nápor na pražské středisko pro uprchlíky z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, v sobotu dál rostl. Odbavilo přes 3000 lidí, zatímco v pátek to bylo 2600 uprchlíků. Na twitteru to uvedli pražští hasiči, kteří ve středisku pomáhají. Ubytování zajistili pro 195 lidí. Část uprchlíků z Prahy dnes převezme k registraci Hradec Králové, aby se pražskému centru ulehčilo. Většina běženců z Ukrajiny míří podle dřívějších informací ministerstva vnitra právě do Prahy a Středočeského kraje. Pražské středisko, které slouží i pro Středočeský kraj, zatím odbavilo od začátku bojů celkem 8567 uprchlíků.

Fronta se tvoří například také před asistenčním centrem pomoci Ukrajině ve Zlíně, které odbavilo za tři dny svého provozu přes 800 uprchlíků. Asistenční centrum v Liberci jen za sobotu odbavilo přes 500 ukrajinských uprchlíků, nejvíc od otevření.

Asistenční centra po celém Česku mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Centrum pro uprchlíky v Brně začalo nově nabízet také duchovní služby nebo veterinární služby.

Rusko zahájilo útok na Ukrajinu ve čtvrtek 24. února. Od začátku ruského útoku na Ukrajinu z této země uprchlo do zahraničí zhruba 1,5 milionu lidí, uvedla v sobotu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na základě údajů, které sdělily země sousedící s Ukrajinou. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) oznámil o něco nižší bilanci, 1,3 milionu lidí.