IDEA: Výdaje letošního státního rozpočtu porostou stále výrazně rychleji než příjmy

Příjmy státního rozpočtu porostou letos i po překonání krizí z minulých let mnohem nižším tempem než výdaje. Trend tak nezastavil ani přijatý konsolidační balíček. Vyplývá to z nové studie Institutu IDEA při Akademii věd. Ta ukázala, že oproti roku 2019 letos stát vybere do rozpočtu o necelých 30 procent více, výdaje ale zvýší o 43 procent. Důvodem zpomalení příjmů státu je podle studie hlavně stagnující výběr daně od fyzických osob a také spotřebních daní. Letos má být schodek státního rozpočtu 252 miliardy korun, příští rok by měl být 235 miliard. Vláda podle ministra financí už žádné velké daňové reformy neplánuje.