iDNES: Babiš vyzval Mynáře k rezignaci, je připraven ho odvolat

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci. Pokud tak Mynář neučiní, po aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám, řekl serveru iDNES.cz.

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ citoval iDNES.cz premiéra. Článek 66 ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory Parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda Sněmovny. Ústavní právník Aleš Gerloch dnes řekl Radiožurnálu, že situaci by neměla měnit ani situace, že vláda tou dobou bude možná v demisi.

Prezident Miloš Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na jednotce intenzivní péče. Mynář byl o stanovisku nemocnice informován ve středu 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).